İsrail\'den ABD\'ye İran Uyarısı

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığını" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediğini iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyaretinde yaptığı görüşmelerde "İran'ın ABD'yi kandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Zamir, İsrail'in "İran ile iyi bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğünü" belirterek, şartların "nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi" olduğunu aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "ABD'nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı" endişesiyle Washington'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Zamir'in ABD'ye "Tahran'ın gözalıcı oyunlarına dikkat edin." mesajını ilettiği kaydedildi.