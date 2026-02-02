İsrail'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den ABD'ye İran Uyarısı

İsrail\'den ABD\'ye İran Uyarısı
02.02.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'ye İran ile kötü bir anlaşma yapılmaması için uyarılarda bulundu ve şartlar iletti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığını" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediğini iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyaretinde yaptığı görüşmelerde "İran'ın ABD'yi kandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Zamir, İsrail'in "İran ile iyi bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğünü" belirterek, şartların "nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi" olduğunu aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "ABD'nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı" endişesiyle Washington'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Zamir'in ABD'ye "Tahran'ın gözalıcı oyunlarına dikkat edin." mesajını ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika

Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:14:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.