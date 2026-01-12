İsrail'den Ateşkese Rağmen Han Yunus'a Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Ateşkese Rağmen Han Yunus'a Saldırı

12.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, yine Han Yunus'taki Batn es-Semin bölgesinde açılan ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kadının, tedavi edilmek üzere Nasır Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki 'Sarı Hat' bölgesinde askeri güçlere doğrudan tehdit oluşturacak şekilde yaklaşan 4 silahlı kişinin tespit edildiği, harekete geçen hava kuvvetlerinin, söz konusu tehdidi ortadan kaldırmak için 3 kişiyi ortadan kaldırdığı ve dördüncü kişiyi de etkisiz hale gelirdiği" öne sürüldü.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada, bölgedeki faaliyetleri hakkında istihbarat toplamak için kullanıldığı iddia edilen silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini öne sürdü.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"ın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken, çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Ateşkese Rağmen Han Yunus'a Saldırı - Son Dakika

Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:43:55. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Ateşkese Rağmen Han Yunus'a Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.