İsrail'den Suriye'nin Halep Operasyonuna Tepki
İsrail'den Suriye'nin Halep Operasyonuna Tepki

İsrail\'den Suriye\'nin Halep Operasyonuna Tepki
08.01.2026 11:28
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Suriye'nin Halep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyona tehlikeli dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.

Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için "üzücü ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG'ye karşı bir "vefa borcu" olduğunu öne süren Saar, "yeni Suriye'de" azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

Saar, uluslararası toplumun "sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını" ileri sürdü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'nin Halep Operasyonuna Tepki

11:48
11:33
11:27
11:27
11:09
11:03
SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'nin Halep Operasyonuna Tepki - Son Dakika
