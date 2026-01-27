İsrail, Elbit Systems ile 183 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
İsrail, Elbit Systems ile 183 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

27.01.2026 14:18
İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki için 183 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığı, savunma şirketi Elbit Systems ile 183 milyon dolar değerinde hava mühimmatı tedariki anlaşması imzaladı.

Savunma Bakanlığından, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşmayla ülkedeki savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi ve ordunun operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ile Elbit Systems arasında imzalanan 183 milyon dolar değerindeki anlaşmanın çok yıllı olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna silah ve mühimmat tedarik eden Elbit Systems, pek çok ülkede uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımı nedeniyle protesto ediliyor.???????

Kaynak: AA

