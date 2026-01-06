İsrail Gazze'de Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Gazze'de Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

06.01.2026 23:35
İsrail ordusu, Gazze'de binaları havaya uçurmaya devam ediyor, patlama sesleri duyuluyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde bulunduğu bölgelerde binaları yıkmaya devam etti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bazı bina ve yapıları havaya uçurdu.

İsrail'in binaları bombalarla yıkması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail ordusunun bulunduğu bölgelerde binaların havaya uçurulması nedeniyle patlama sesleri işitildi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgedeki Filistinlilerin evlerine de ateş açtı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika


