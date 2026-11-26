Kainat Güzeli (Miss Universe) yarışmasının final töreninde ilginç anlar yaşandı. Sahnede dans edildiği anlarda, İsrailli yarışmacı, diğer yarışmacıları kendisine eşlik etmeye çağırdı. Ancak hiçbir yarışmacı İsrail güzeline karşılık vermeyerek yalnız bıraktı