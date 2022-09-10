Filistinli tutuklu, kardeşleriyle görüşmesine izin verilince açlık grevini sonlandırdı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Cevad Cevariş, tutuklu 2 kardeşiyle bir araya gelme talebinin kabul edilmesinin ardından açlık grevini sonlandırdı.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetince yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresinin, 9 gündür açlık grevindeki Cevariş'in (41), kardeşleri Urabi ve Abdullah Cevariş ile İsrail'in güneyindeki Rimon Cezaevinde bir araya gelmesini kabul ettiği aktarıldı.

Müebbet hapis hükümlüsü Cevariş'in, bu karar üzerine açlık grevini sonlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Ofisi yetkililerinden Ayet Şiritih ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 tutuklu kardeşin Rimon Cezaevinde bir araya geleceğini ancak bunun ne zaman olacağı ve ne kadar süreceğine dair bilginin netleşmediğini söyledi.

Şiritih, kardeşlerden Abdullah'ın Negev hapishanesinde idari tutuklu olduğu, Urabi'nin ise Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde gözaltında tutulduğu bilgisini verdi.

Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, 2002 yılından bu yana tutuklu olan Cevariş'in 20 yıldır kardeşlerini görmesine izin verilmiyordu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.