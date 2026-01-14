İsrail İHA'sı Filistinli Sağlık Çalışanını Vurdu - Son Dakika
İsrail İHA'sı Filistinli Sağlık Çalışanını Vurdu

14.01.2026 11:24
İsrail ordusu, Han Yunus'ta bir sağlık personelini hedef aldı; ateşkes anlaşması ihlal ediliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir sağlık personeli yaşamını yitirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun kontrolündeki şehrin doğusunda yer alan Beni Suheyla bölgesinde Filistinli Hatem Ebu Salih, İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Cenazesi Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezine getirilen Ebu Salih'in aynı sağlık kurumunda personel olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine havadan ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi. Kentin kuzeyi de askeri helikopterlerden açılan makineli tüfek atışlarıyla tarandı.

Kaynak: AA

