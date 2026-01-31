İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları: 3 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Baskınlar sırasında evdeki eşyalara zarar veren askerler, 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

Haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Silvad beldesinde de 1 Filistinli genci gözaltına aldığı ayrıca komşu Kefr Malik beldesine baskın düzenleyerek sokaklardaki belde sakinlerini kimlik kontrolünden geçirdiği belirtildi.

Beytüllahim kentine bağlı Takku beldesinde ise İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek merkezine konuşlandığı, yaşanan olaylarda askerlerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı aktarıldı.

Çatışmalarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus kentine bağlı Burka beldesinin El-Mesudiye bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırdığı bildirildi.

Haberde, söz konusu saldırılarda ekinlerin tahrip edildiği ve çevredeki çitlerin çalındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır süren bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.