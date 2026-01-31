İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları: 3 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları: 3 Filistinli Gözaltına Alındı

31.01.2026 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Baskınlar sırasında evdeki eşyalara zarar veren askerler, 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

Haberde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Silvad beldesinde de 1 Filistinli genci gözaltına aldığı ayrıca komşu Kefr Malik beldesine baskın düzenleyerek sokaklardaki belde sakinlerini kimlik kontrolünden geçirdiği belirtildi.

Beytüllahim kentine bağlı Takku beldesinde ise İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek merkezine konuşlandığı, yaşanan olaylarda askerlerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı aktarıldı.

Çatışmalarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus kentine bağlı Burka beldesinin El-Mesudiye bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırdığı bildirildi.

Haberde, söz konusu saldırılarda ekinlerin tahrip edildiği ve çevredeki çitlerin çalındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yaklaşık 2 yıldır süren bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları: 3 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 05:29:37. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları: 3 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.