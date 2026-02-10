İsrail'in Batı Şeria'daki Kontrolü Artıyor - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'daki Kontrolü Artıyor

10.02.2026 00:59
İsrail, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlayarak orduya yeni yetkiler verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin aldığı yeni kararla, Oslo Anlaşmaları'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olan A bölgelerinde İsrail ordusunun yetkisini genişlettiklerini söyledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nilin kasabasında atık yakma tesisine gittiğini aktardı.

Kendisine, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un da eşlik ettiğini belirten Smotrich, bu turun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Batı Şeria'ya ilişkin aldıkları kararın hemen ardından yapıldığına dikkati çekti.

Smotrich, söz konusu kararın İsrail ordusuna Oslo Anlaşması'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde bulunan A bölgelerinde ve sivil idaresi Filistin Yönetimi'ne ait B bölgelerinde orduya "çevre terörüne" karşı yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ileri sürdü.

Ramallah yakınlarındaki Filistin kasabası Nilin'deki atık sahalarından çıkan dumanın tüm İsrail'i etkilediğini iddia eden Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu savundu.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

