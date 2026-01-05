İsrail'in Filistinli Gazetecilere Yönelik İhlalleri

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Aralık 2025'te Filistinli gazetecilere yönelik öldürme, saldırı, gözaltı ve haber yapmayı engelleme gibi 99 ihlalde bulunduğunu bildirdi.

Sendika, "Filistin Topraklarında Basın Özgürlüklerinin Durumu" başlıklı aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Aralık 2025 boyunca İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Rapora göre, Sendikanın Özgürlükler Komitesi, söz konusu dönemde Filistinli gazetecilere karşı 99 ihlali belgeledi.

Bu durumun, gazeteciler üzerinde uygulanan baskı ve kısıtlamaların ulaştığı yüksek seviyeyi yansıttığı kaydedildi.

Gazetecilerin yaşam ve güvenlik haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği belirtilen raporda, "Gazze Şeridi'nde bir gazetecinin saha görevi sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmesi, bombardıman ve doğrudan hedef alma sonucu iki gazetecinin ağır yaralanması ve iki gazeteci yakınının hayatını kaybetmesi" gibi vakalara yer verildi.

Raporda ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da 48 gözaltı ve gazetecilik faaliyetinin engellenmesi, haber takibi sırasında gözyaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılarak gerçekleştirilen 15 saldırı, gazetecilerin üzerinden araçla geçilmeye çalışıldığı 2 girişim, 9 silahlı tehdit ve 6 doğrudan sözlü tehdit vakasının kaydedildiği belirtildi.

Sendika, haber yapmanın engellenmesi ve gazetecilik faaliyetlerinin bastırılmasının, özellikle Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Kudüs, El Halil, Cenin ve Ramallah kentlerinde, İsrail güçlerinin görüntülerin ve gerçeklerin aktarılmasını engellemeye yönelik sistematik bir politika izlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Raporda, gazetecilere yönelik iki fiziksel saldırı ve taciz vakası, saha çalışması sırasında bir gazetecilik ekipmanının imha edilmesi ve İsrail bombardımanı sonucu iki gazetecinin evinin yıkılması da belgelendi.

Ayrıca, iki gözaltı vakası, iki güvenlik soruşturması ile İsrail medya kuruluşları ve bilgi merkezleri aracılığıyla "gazetecilerin silahlı gruplarla bağlantılı olduğu" yönünde asılsız iddialar içeren iki organize kışkırtma kampanyasına işaret edildi.

İsrail ordusunun koruması altında yerleşimciler tarafından Filistinli bir gazeteciye yönelik gerçekleştirilen bir saldırının da belgelendiği belirtilen raporda, bu durumun, "İşgal ordusu ile Yahudi yerleşimciler arasında gazetecilere yönelik saldırılarda rollerin iç içe geçtiğini ve cezasızlık ortamının sürdüğünü" doğruladığı belirtildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Aralık 2025 başlarında yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'te başlayan ve Ekim 2025'te ateşkesle sona eren İsrail saldırıları sırasında 257 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İki yıl süren İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 171 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarında ise en az 1105 Filistinli öldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.