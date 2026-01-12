İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

12.01.2026 11:17
Ateşkesin ardından İsrail, Gazze'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi, 442 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesinin güneyini top atışlarıyla hedef aldı.

Savaş uçakları da Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze kentinin doğusu topçu ateşiyle hedef alınırken, İsrail askeri araçları orta kesimde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı.

Ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 442 Filistinli hayatını kaybetti, 1236 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail'in, Gazze'ye gıda, tıbbi malzeme ve barınma ihtiyaçlarının girişini ciddi şekilde kısıtladığı, yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

