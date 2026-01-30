İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesi ile Musaylih, Tuffahta, Nejjariye, Zefta, Numayriye, İzze ve Kefeva beldelerinin yakınlarını hedef aldı.

Zehrani bölgesinde yer alan Davudye beldesine yapılan saldırıda, bir tamirhanede çalışan 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Devudiye bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen altyapı tesislerinin ve mühendislik araçlarının hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu altyapı tesislerinin ve mühendislik araçlarının Hizbullah'ın altyapı tesislerini yeniden inşa etmek için kullanıldığı öne sürülen açıklamada, bunun İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği iddia edildi.

Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.