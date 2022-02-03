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İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Pegasus'un İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceğine işaret etti - Son Dakika

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Pegasus'un İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceğine işaret etti

03.02.2022 19:19
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Pegasus'un İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceğine işaret etti

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Pegasus casus yazılımının İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Pegasus casus yazılımının İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Barlev, tamamı cumartesi yayınlanmak üzere Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, "Kullanımı onaylanmayan ancak aynı zamanda kullanıma hazır olan bazı uygulamalar olduğu ortaya çıktı. Bu da bir, iki, üç veya on dedektifin bilgi toplamak için bu mevcut uygulamaları kullanabileceği anlamına geliyor." dedi.

Pegasus yazılımının İsrail polisince İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceğine işaret eden Barlev, "Pegasus sistemindeki bazı yeteneklerin devre dışı bırakılması gerekiyordu, böylece polisler, mahkeme izni olmadan bunları kullanamayacaktı." ifadelerini kullandı.

Barlev, Pegasus'taki yeteneklerin, kişisel telefonlardaki yazışmalarda arama yapmaya, fotoğrafları görüntülemeye ve telefonda biriken diğer materyalleri gözetlemeye yaradığını kaydetti.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımlanan "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

İsrail polisi, haber üzerine yaptığı açıklamada, yaptıkları iç soruşturma sonucunda "Pegasus casus yazılımının yasal çerçevede kullanıldığını, mahkeme kararı olmaksızın devreye sokulmadığını" savunmuştu.

Polis, iç soruşturmasını derinleştirmek ve geçmiş dönemlerde de bu sistemin "prosedürlerin dışında" kullanılmadığından emin olmak için Başsavcılıkla ikinci bir soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

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Cumartesi, Pegasus, İsrail, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Pegasus'un İsrail vatandaşlarına yönelik kullanılmış olabileceğine işaret etti - Son Dakika


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