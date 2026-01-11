İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, Lübnan\'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor
11.01.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyini, bir saat içerisinde düzenlediği 10'dan fazla hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail saldırılarının ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde Nebatiye çevresine gerçekleştirildiğini aktardı.

Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail savaş uçaklarının Tuffah beldesinin kuzey kesimlerinde kalan El-Bureyc bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin kuzeyindeki Cezzin bölgesine de hava saldırıları düzenlerken Sayda yakınlarındaki Tebna'ya atılan bir füzenin ise patlamadığı kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın silah depolama amacıyla kullandığı tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği için saldırıların gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir sadırı uyarısı yayımladı.

Sözcü, Keferhatta beldesinde bir binanın işaretlendiği paylaşımda, bölgeye kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunarak,buradan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:10:32. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.