İsrail Ordusu 15 Yerleşimciyi Gözaltına Aldı
İsrail Ordusu 15 Yerleşimciyi Gözaltına Aldı

30.01.2026 00:16
İsrail, Suriye'ye sızmaya çalışan 15 yerleşimciyi gözaltına aldı ve polise teslim etti.

İsrail ordusu, Suriye topraklarına sızmaya çalışan 15 İsrailli yerleşimciyi gözaltına aldı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye sınırı boyunca uzanan tel örgüye yaklaşarak Suriye topraklarına sızmaya çalışan 15 kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılmak üzere polise teslim edilen bu kişilerin, bölgede yerleşim yeri kurmak amacıyla hareket eden "Ravvad Bashan" adlı yerleşimci hareketine mensup olduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kişilerin Suriye'ye sızma girişimleriyle eş zamanlı olarak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki çok sayıda sağcı bakana, Suriye içinde "Bashan" olarak adlandırdıkları bölgede yerleşim faaliyetlerinin güçlendirilmesi talebiyle bir dizi mesaj gönderdiği aktarıldı.

Söz konusu yerleşimci hareketine mensup bir grubun, kasım ayının sonlarında da Suriye'ye sızdığına ve ülke topraklarında bir yerleşim birimi kurulması çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

Ayrıca daha önce de bazı İsrailli yerleşimcilerin, Suriye içinde "Bashan" olarak adlandırılan bölgede yerleşim faaliyetlerinin onaylanmasını talep eden bir dilekçeye imza attığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel

