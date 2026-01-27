İsrail Ordusu Kalandiya'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrail Ordusu Kalandiya'da Baskın Düzenledi

27.01.2026 01:47
İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, yapı yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı ve bazı yapıları yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı'na çok sayıda askerle girdiğini, kamp içindeki gençlere ve sivil yerleşimlere yoğun şekilde ses bombası ve gözyaşartıcı gaz attığını bildirdi.

Söz konusu saldırılar sırasında 1 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, ancak yaralanmanın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadığı aktarıldı.

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Kudüs'ün kuzeyinde geniş çaplı bir saldırı başlattığı, Kufr Akab beldesi ile Kalandiya Kampı çevresini hedef alan baskınların yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtildi.

Bu süreçte Filistinlilere ait bazı yapılar, "ruhsatsız inşa" iddiasıyla yıkıldı.

Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıların, "ayrım duvarı hattı boyunca kontrolün sıkılaştırılması" gerekçesiyle gerçekleştirildiği ve bu kapsamda ticari tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Kalandiya Kampı'na bitişik Havalimanı Caddesi'nde gazetecilere müdahale ederek haber takibini engellediği, bölgede bulunan araçlara da cezai işlemler uyguladığı belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde, özellikle Kalandiya Mülteci Kampı çevresinde İsrail ordusunun sık sık baskınlar düzenlediği, yol kapatmaları ve ev aramalarının Filistinlilerin günlük yaşamını doğrudan olumsuz etkilediği, en çok da öğrenciler ile çalışanların mağdur olduğu vurgulandı.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1108 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

00:06
