İsrail Ordusundan Filistinlilere Tahliye Kararı - Son Dakika
İsrail Ordusundan Filistinlilere Tahliye Kararı

01.02.2026 19:16
İsrail ordusu, Ramallah yakınında Filistinli bedevileri 'askeri bölge' bahanesiyle yerinden ediyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında "askeri bölge" iddiasıyla Filistinli bedevi topluluğunu yerinden etme kararı aldı.

Ramallah kentinin doğusundaki El-Muğayyir beldesinin güneyinde yaşayan El-Halayil el-Bedevi topluluğu sakinlerinden Mustafa Kaabine, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde bölgeye baskın düzenlediğini belirtti.

Kaabine, İsrail ordusunun bölgenin tahliyesine ilişkin kararı kendilerine tebliğ ettiğini belirterek, kararın gerekçesinin "askeri bölge ilanı" olarak açıklandığını ifade etti.

Bölgenin, İsrailli yerleşimcilere teslim edilmesinden endişe ediliyor

Bölge sakinleriyle dayanışma amacıyla duruma tepki gösteren 3 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktaran Kaabine, "Bölgede 11 Filistinli aile yaşıyor ve tahliye kararını reddediyorlar. Aileler, bölgenin İsrailli yerleşimcilere teslim edilmesinden endişe ediyor." dedi.

Kaabine, söz konusu 11 ailenin yaklaşık 2 yıl önce yakınlardaki Ayn Kefr Malik köyünden, artan İsrail saldırıları nedeniyle kaçmak zorunda kaldığını ancak İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının burada da sürdüğünü vurguladı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerden Nacih Kaabine ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla birlikte Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırıların arttığını, İsrailli yerleşimcilerin günlük saldırılarına ek olarak yanı başlarında kaçak yerleşimler inşa ettiklerini anlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

19:25
