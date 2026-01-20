İsrail Ordusunun Baskını: Filistinli Çocuk Yaralandı - Son Dakika
İsrail Ordusunun Baskını: Filistinli Çocuk Yaralandı

20.01.2026 06:30
İsrail ordusu Beyt Furik'te baskın yaparken 14 yaşındaki bir çocuk omzundan vurularak yaralandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Beyt Furik kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucunda 14 yaşındaki bir çocuğun omzundan vurularak yaralandığı aktarılırken, çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire şehrinde çıkan olaylar sırasında Filistinli gençlere gerçek mermiyle ateş açtığı ifade edildi.

Haberde, olaylar sırasında yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusunun Baskını: Filistinli Çocuk Yaralandı
