İsrail, Suriye'de Tarım Arazilerine Saldırdı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsalında tarım arazilerini ağır makineli tüfeklerle hedef aldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Kuneytra'nın güney kırsalında Kodna beldesi yakınlarındaki Tel bölgesi çevresinde bulunan tarım arazilerine ateş açtı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Suriye resmi ajansı SANA da dün, İsrail güçlerinin Dera'nın batı kırsalındaki Abidin ve Maraba köyleri arasındaki bölgeye üç top mermisi attığını, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun ayrıca Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Cebata el-Haşab beldesi çevresindeki tarım arazilerini top mermileriyle hedef aldığı, saldırıda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği belirtilmişti.