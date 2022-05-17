İsrailli Elbit, ABD Deniz Piyadeleri'ne Gece Görüş Sistemleri Sağlayacak - Son Dakika
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İsrailli Elbit, ABD Deniz Piyadeleri'ne Gece Görüş Sistemleri Sağlayacak

17.05.2022 11:58
İsrailli Elbit, ABD Deniz Piyadeleri'ne Gece Görüş Sistemleri Sağlayacak

KUDÜS, 17 Mayıs (Xinhua) -- İsrail savunma elektronik şirketi Elbit Systems Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'ne gece görüş sistemleri sağlayacağını bildirdi.

KUDÜS, 17 Mayıs (Xinhua) -- İsrail savunma elektronik şirketi Elbit Systems Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'ne gece görüş sistemleri sağlayacağını bildirdi. Açıklamada, 49 milyon ABD doları tutarındaki siparişin, Elbit'in ABD'nin Virginia eyaletindeki yan kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirileceği ve Eylül 2023'e kadar teslim edileceği kaydedildi. Açıklamada siparişin, manga binoküler gece görüş gözlüğü (SBNVG) sisteminin temini için yapılan ve Eylül 2019'dan itibaren geçerli olan 249 milyon dolarlık beş yıllık bir sözleşmenin bir parçası olduğu belirtildi.

Elbit'e göre SBNVG, beyaz fosforlu görüntü yoğunlaştırıcı tüplere sahip olan ve kaska takılan hafif bir sistem. Sistem ayrıca çeşitli ortam ve koşullarda askerin performansını ve çevikliğini artırıyor. 1966 yılında kurulan ve merkezi İsrail'in kuzeyindeki Hayfa şehrinde bulunan Elbit Systems, hava, kara ve deniz sistemleri, komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat gözetimi ve daha pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

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