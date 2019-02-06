Son Dakika Haberleri: İsrailli Müzik Grubu "Şabat" Nedeniyle Eurovision'dan Çekildi

İsrailli Müzik Grubu "Şabat" Nedeniyle Eurovision'dan Çekildi

22 dakika önce

İsrailli bir müzik grubu, Eurovision Şarkı Yarışması finalinden önce yapılan provanın Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan Şabat'a denk gelmesi nedeniyle İsrail elemelerinden çekildi.

İsrailli Müzik Grubu
İsrailli bir müzik grubu, Eurovision Şarkı Yarışması finalinden önce yapılan provanın Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan Şabat'a denk gelmesi nedeniyle İsrail elemelerinden çekildi.

Görme engelli ve down sendromlu müzisyenlerin de yer aldığı "Shalva" isimli grup, Eurovision finalinden bir gün önce yapılan provanın Yahudilik inancına göre çalışmanın yasak olduğu Şabat'a rastlaması sebebiyle İsrail'i temsil edecek grup veya şarkıcının belirlendiği sıralama turlarından çekilme kararı aldı.

Grup üyeleri, Şabat'ta çalışmamak için Eurovision'dan kendilerine ayrıcalık gösterilmesini ve finalden önceki provanın Şabat girmeden yapılmasını talep etti.

Ancak Eurovision yönetiminin yarışmada İsrail'i temsil edecek şarkıcı veya gruba ayrıcalık yapılmayacağını belirterek bu isteği geri çevirmesi üzerine grup, İsrail elemelerinden ayrıldı.

Yerel basına konuşan grup üyeleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın kurallarını bildiklerini ancak İsrail'deki sıralama turlarında bu kadar başarılı olacaklarını tahmin etmediklerinden dolayı elemelere katıldıklarını dile getirdi.

Shalva grubu, Eurovison Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil edecek şarkıcı veya grubun belirlendiği sıralama turlarında yarı finale kadar ulaşmıştı.

Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat, cuma gün batımıyla başlayıp cumartesi gün batımı sonrasına kadar devam eder. Yahudilik inancına göre kişilerin Şabat'ta her türlü mesleki işine ara verip kendilerini ibadete vermesi beklenir.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışıması'nın finali 18 Mayıs'ta İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak. Geçen yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:43 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrailli Müzik Grubu "Şabat" Nedeniyle Eurovision'dan Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]