İsrailliler Hallet es-Sidre'de Evleri Ateşe Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailliler Hallet es-Sidre'de Evleri Ateşe Verdi

29.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli fanatik gruplar, Batı Şeria'daki Hallet es-Sidre'de Filistinlilere ait evleri ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bedevi topluluklarının yaşadığı Hallet es-Sidre'de bazı evleri ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsraillilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas köyü yakınlarındaki Hallet es-Sidre bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Buna göre, yolları trafiğe kapatan fanatik gruptakiler, Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdi. İsrail güçleri de saldırıların ardından birkaç askeri araçla bölgeye baskın düzenledi.

Son dönemlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan baskınlarında, Filistinliler ve yabancı aktivistlerden çok sayıda kişi yaralandı.

Evlerin ve ahırların yıkıldığı, araçların ateşe verildiği bu olaylarda, bölgedeki güneş panelleri ile güvenlik kameraları tahrip edildi veya yağmalandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Hallet es-Sidre'de Evleri Ateşe Verdi - Son Dakika

Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: İsrailliler Hallet es-Sidre'de Evleri Ateşe Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.