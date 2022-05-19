PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI - Son Dakika
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PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI

19.05.2022 12:38

PENDİK'te alt geçidini kullanmayarak yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

İSTANBUL DHA - PENDİK'te alt geçidini kullanmayarak yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik ? Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; alt geçidi kullanmayarak yoldan karşıya geçmeyen çalışan kişiye, Pendik istikametine giden Yaşar Cankur'un kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil sürücüsü Yaşar Cankur, 'Biranda önüme fırladı. Kaçamadım. Trafik akışı vardı" dedi.

PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI
PENDİK'TE ALT GEÇİDİ KULLANMAYINCA OTOMOBİLİ ÇARPTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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