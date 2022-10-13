Saplantılı olduğu kızı yaralayıp annesini öldürmüştü! Katil komşu saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Saplantılı olduğu kızı yaralayıp annesini öldürmüştü! Katil komşu saklandığı evde yakalandı

13.10.2022 09:31

İstanbul Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı ağır yaralayıp annesi Hacer Yılmaz'ı öldüren Serdar A. saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Ziya Gökalp Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, 1 Ekim Cumartesi saat 00.22'de meydana gelen olayda Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Art arda tetiğe basan şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Hacer Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

SAPLANTILI AŞIKMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı olarak hastanede tedavi gören Aysel Kübra Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın komşuları Serdar A. (42) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a saplantılı halde aşık olduğu ancak karşılık göremeyince zaman zaman sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Aysel Kübra Yılmaz'ın şikayeti üzerine Serdar A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Polis ekipleri yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli Serdar A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlenirken sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli yakalandı Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli yakalandı İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KATİL KOMŞU YAKALANDI İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KATİL KOMŞU YAKALANDI
Kaynak: DHA

Hacer Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saplantılı olduğu kızı yaralayıp annesini öldürmüştü! Katil komşu saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saplantılı olduğu kızı yaralayıp annesini öldürmüştü! Katil komşu saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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