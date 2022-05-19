İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE YANAN DOĞAL GAZ BORUSUNA PET ŞİŞEDEKİ SU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE YANAN DOĞAL GAZ BORUSUNA PET ŞİŞEDEKİ SU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

19.05.2022 11:35
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE YANAN DOĞAL GAZ BORUSUNA PET ŞİŞEDEKİ SU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

? BEYLİKDÜZÜ'nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu.

? BEYLİKDÜZÜ'nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Alevlere bir işçinin, pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğal gaz borusu aniden tutuştu. Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

PET ŞİŞEYE DOLDURDUĞU SU İLE MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki işçiler itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir işçi kepçeden kum dökerek yangının büyümesini engellemeyi denedi. Bir başka işçi ise pet şişeye doldurduğu su ile alevlere müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YORUMLAR
500
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı
Kaynak: DHA

Doğalgaz, İtfaiye, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE YANAN DOĞAL GAZ BORUSUNA PET ŞİŞEDEKİ SU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE YANAN DOĞAL GAZ BORUSUNA PET ŞİŞEDEKİ SU İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement