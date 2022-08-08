Güzel manken Beyoğlu'nda yürüdü, kahvedeki vatandaşların hareketi olay oldu - Son Dakika
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Güzel manken Beyoğlu'nda yürüdü, kahvedeki vatandaşların hareketi olay oldu

08.08.2022 21:46

İstanbul Beyoğlu'ndaki fotoğraf çekimi sırasında kahvehanede oturan vatandaşların pür dikkat şekilde önlerinden geçen mankene bakmaları dikkat çekti. Video, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı.

Modanın kalbi olarak görülen kentlerden biri olan İstanbul'da kaydedilen görüntüler, sosyal medyada elden ele paylaşıldı. Siyah elbisesiyle taşlı sokakta yürürken çekilecek fotoğraf çekimi için bir kahvehanenin önünün tercih edilmesi söz konusu videoyu gündeme taşıdı.

HEPSİ BİR ANDA KAFASINI ÇEVİRDİ

Kadın mankeninin yürüdüğü yolda bulunan kahvenin önünde oturan orta yaşlı tüm erkeklerin bakışlarının mankene çevrili olması görenleri hem güldürdü hem de kızdırdı. Kimileri kadın mankene gözlerini diken erkekleri eleştirirken kimileri de böyle bir çekime herkesin dikkat kesileceği yorumunu yaptı.

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Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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