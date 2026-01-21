İstanbul Boğazı'nda Ceset Bulundu

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov ve yakınları Adli Tıp Kurumu'dan ayrıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası, "DNA testi alındı, sonuç belli değil" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Cesedin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a gelerek Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumuna geçti. Aile biten işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikova akrabası, "Hiçbir şey belli değil, önemli evrakları tamamlamamız gerekiyor. DNA testi alındı, daha sonuç belli değil" dedi. - İSTANBUL