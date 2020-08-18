İstanbul Boğazı'nda erkek ceseti bulundu - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda erkek ceseti bulundu

İSTANBUL - Ortaköy sahilde balık tutan vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. 50 yaşlarında ki erkek cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ortaköy sahilde balık tutan vatandaşlar, denizde 50 yaşlarında bir erkek ceseti görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, 15 Temmuz Şehit köprüsü altından ceseti dışarı kıyıya çıkardı. Adamın dün akşam saatlerinde köprüden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yeri inceleme ince ekiplerinin çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, ceseti Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Balık tuttuğunu söyleyen Nevzat Yılmaz," Balık tutuyordum. Şişmiş bir vaziyette erkek ceseti gördüm" dedi.