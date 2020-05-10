İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün bu kısıtın 4 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıktı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak, parklarda gezip, spor yaptı.

Bağcılar'da bulunan 35 bini aşkın 65 yaş üstü vatandaştan bugün sokağa çıkanlardan kimisi parklarda spor yapmayı tercih ederken, kimisi yeşil çimlerin üzerine uzandı. Dışarıda komşularıyla sohbet eden yaşlıların yanı sıra kimisi de cami avlusunda arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.

Maskeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uydu. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda gezerek yaşlılara selam verdi, bir şeylere ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Dirsekleri tokuşturarak selamlaştılar

4 saatlik zaman diliminde renkli görüntüler yaşandı. 73 yaşındaki Halil Yaralı, sokakta uzun süredir görmediği arkadaşıyla karşılaştığını belirterek, arkadaşlarıyla dirseklerini birbirine tokuşturarak selamlaştı.

Yaralı, "Çok samimi arkadaşız. Virüs nedeniyle görüşemiyorduk. Bugün iyi oldu. İnşallah bu belayı atlatır, her gün görüşürüz." ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Hanife Nejla Keleş de oğlu Yıldıray'la birlikte parkta zaman geçirdi. Çok gezen biri olduğu için evde olmanın zor geldiğini söyleyen Keleş, "Zor gelse de sağlığımız için geleceğimiz için kısıtlamanın sürmesini istiyorum." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da tüm belediye personeliyle yaşlıların her zaman hizmetinde olduklarını, kendilerine bir telefon kadar uzakta olduklarını söyledi.

Tuzla Belediyesi, yaşlılara sosyal mesafeli etkinlik düzenledi

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen, " Türkiye'nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali"nde 65 yaş ve üstü vatandaşlara özel moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Dışarı çıkan vatandaşlar, Spor Eğitmeni Eriç Ünal eşliğinde sosyal mesafeli spor yaparken bir yandan psikolog Elif Arı tarafından yapılan konuşmaları dinledi. Tuzlalılar, daha sonra sanatçı Coşkun Sabah'ın müziğiyle eğlendi.

Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, "Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli etkinliğini de yine bu anlayış doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenledik. Buradaki en büyük temennimiz çınarlarımızın ruh ve beden sağlıklarına hitap edebilmek. Bugün burada onların gülen yüzlerini görünce ne kadar da doğru bir iş yaptığımızı gördük. Ülkemizin bu illetten bir an önce kurtulması en büyük temennimiz." dedi.

Üsküdar'da boğaza nazır salıncakta sallandılar

4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından Üsküdar'da çok sayıda vatandaş dışarı çıktı. Parklarda gezen vatandaşlardan kimisi boğaza nazır salıncakta sallandı kimisi de kaydırakta kaydı. 65 yaş ve üstü vatandaşların çocuklar gibi eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Salacak'ta da "İkinci Bahar Kahvesi" müdavimleri sosyal mesafeyi koruyarak birbirleriyle sohbet etti. "Kültür-fizik" hareketleri yapan vatandaşlar, Salacak sahilde şarkı ve türkü söyleyerek eğlendi.

50 gündür evde olduklarını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Çarş, "Evde sıkılmıştım. Bugün izin verildi ben de parkta sallanıyorum. Gittim, tur attım. Yaklaşık 2 saattir yürüyorum" ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Fatma Bulut, ise şunları kaydetti:

"Parka geldim. Herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bizleri evlerde tutmak ile beraber yaşlıların, yaşlı hastaların ölümlerini engellediler."

Üsküdar Belediyesinden Teşekkür Belgesi

Üsküdar Belediyesi, Anneler Günü ve 65 yaş üstü yaşlılara sokak izninin aynı güne denk gelmesi sebebiyle Kirazlıtepe'deki Şenol Güneş Parkına gelen vatandaşlara "Teşekkür Belgesi", kolonya, maske, çiçek takdim etti.

Bakırköy'de Anneler Günü hediyesi

Bakırköy Belediyesi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında annelere sürpriz kutlama yaparak çiçek ve hediye dağıttı. 600 belediye çalışanı ile ilçede bulunan 40 bin ev ziyaret edilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde dışarıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara da içerisinde karanfil, kolonya, maske ve iyi dilek mektubunun olduğu hediye paketleri verildi.

Bakırköylü anneleri evlerinde ziyaret eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 65 yaş ve üstü anneleri ise sokakta karşılayarak hediyelerini sundu. Kerimoğlu, "Umarım bu zor günleri hep beraber atlatacağız. İçerisinde salgın için hepimizin ihtiyacı olan maske ve kolonya ile siz annelerin anneler gününü kutlamak istedik." şeklinde konuştu.