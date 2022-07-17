Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

17.07.2022 02:16

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Anadolu yakasında, Sancaktepe ve Ümraniye'de bulunan şehirler arası otobüs terminallerinde de dönüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Yoğunluğun gündüz saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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