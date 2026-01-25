İstanbul'da bazı motosikletlilerden Türk bayrağına saygı sürüşü

İstanbul'da bazı motosiklet sürücüleri Türk bayrağına saygı sürüşü gerçekleştirdi.

Yenikapı'da, ?öğlen saatlerinde bir araya gelen, aralarında Motosiklet Sürücüleri Federasyonu, İstanbul Motosiklet Grubu ve Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerinin de yer aldığı grup, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki için etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy halinde hareket eden gruba diğer sürücüler de araçlarının kornalarına basarak destek verdi.

Edirnekapı'da sona eren etkinlikte şehitler için dua edildi.

İstanbul Motosiklet Grubu Başkan Yardımcısı Furkan Yanar, yaptığı açıklamada, "Bayrağımıza yapılan çirkin saldırı için 1000 motorcu arkadaşımızla bir araya gelerek etkinliği düzenledik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez." ifadelerini kullandı.

Eyleme, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu, İstanbul Motosiklet Grubu ve Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerinin de bulunduğu çok sayıda motosikletli katıldı.