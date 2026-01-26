İstanbul\'da Çağdaş Çin Edebiyatı Buluşması

İSTANBUL, Ocak 26 (Xinhua) -- İstanbul, Çin edebiyatının Türk okurlarla bir araya geldiği bir buluşma noktasına dönüştü. Çin Yazarlar Birliği üyesi yazarlar, "Çağdaş Çin Edebiyatı Buluşması" kapsamında cuma günü Kırmızı Kedi Pera kitabevinde Türk okurlarla bir araya geldi. Etkinlik, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel ve edebi etkileşimin güncel izdüşümlerini gündeme taşıdı.

Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Enis Batur'un yönettiği programda yazarlar, çağdaş Çin edebiyatının konularını gündelik hayatın içinden süzülen insan hikayeleri üzerinden anlattı. Salonda, Çin edebiyatının yeni kuşak temsilcilerinin sesleri, İstanbul'un tarihi dokusuyla birleşti.

Lu Xun Edebiyat Ödülü sahibi yazar Ji Hongjian, konuşmasında Çin'in geçirdiği toplumsal dönüşümün en güçlü malzemesinin sıradan insanların yaşamları olduğunu söyledi. "Hayat, edebiyatın yegane kaynağıdır" diyen Ji, bir yazar olarak kendisini hayatın içine karışan bir öğrenci gibi gördüğünü, yazarken odağını hep halka çevirdiğini anlattı.

Ji, uzun soluklu belgesel eseri Kırsalın Gerçeği'nin yapım sürecinde üç yıl boyunca 14 eyalet, 39 ilçe ve 202 köy dolaştığını ifade etti. Ji, eserde kırsalda yaşayan sıradan vatandaşların ve yoksullukla mücadele görevlilerinin zorluklarla yürüttüğü çalışmaları kayda geçirdiğini söyledi.

Lu Xun Edebiyat Ödülü sahibi yazar Shi Yifeng ise Beijing'de yaşadığını ve romanlarının büyük bölümünde kentte yaşayan insanların gündelik yaşamını, kafa karışıklıklarını ve arayışlarını konu edindiğini belirtti. "En sıradan şeylerin en gizemli" olduğunu vurgulayan Shi, Türk ve Çin halklarının gündelik hayata benzer bir tutkuyla bağlı olduğunu dile getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Enis Batur, Türkiye'de uzun süre Batı merkezli bir kültür algısı olduğunu ancak son dönemde Asya'nın edebi ve kültürel etkisinin daha fazla hissedildiğini söyledi. Batur, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Çin edebiyatını Türk okurlarla buluşturmayı sürdürmeyi amaçladığını belirtti.

Mao Dun ve Lu Xun Edebiyat Ödülleri jürilerinde görev alan yazar ve edebiyat eleştirmeni Li Yiming ise Çin ve Türkiye arasında edebiyat alanındaki karşılıklı çeviri ve değişim çalışmalarının son yıllarda hızlanmasıyla bu alanda somut sonuçlar elde edildiğini söyledi. Giderek daha fazla Çin edebiyatı eserinin Türkçeye kazandırıldığını ifade eden Li, seçkin Türk eserlerinin de Çinli okurların dünyasına girmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, Xinhua'ya verdiği röportajda Çin edebiyatı ve kültürünün Türkiye'de tanınmasına özel önem verdiklerini vurguladı. Hepkon, "Bu konuda birçok kitap çıkardık, çıkarmaya da devam ediyoruz" dedi.

Çin edebiyatı çalışmalarını Türkiye ile sınırlı tutmadıklarını, Xinhua Kitapçılık ile birlikte yürüttükleri bölümün karşılığında Beijing'de de bir girişimleri bulunduğunu kaydeden Hepkon, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ilişkilerin çok artacağını umuyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Modern Çin edebiyatının bu sürecin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Hepkon, Kırmızı Kedi Pera'da düzenlenen buluşmanın da Türk okurlara modern Çin edebiyatını tanıtma amacı taşıdığını belirtti. 2026'nın Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı olduğunu hatırlatan Hepkon, kültürel işbirliğinin bu dönemde daha da güçleneceğini ifade etti.