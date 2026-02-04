Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı - Son Dakika
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı

04.02.2026 16:39
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

GÖZALTI SAYISI 49'A YÜKSELDİ

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

17:00
