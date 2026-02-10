İstanbul\'da Dışarıda Kalanlar Tespit Ediliyor

İSTANBUL Valisi Davut Gül'ün talimatıyla 39 ilçede soğuk kış gecelerinde dışarıda kalanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.Çalışmalara Avcılar'da da devam edildi. Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan başkanlığındaki ekipler, park ve bahçelerde yaşayan olup olmadığını tespit etmek için gece boyu çalışma yaptı.

İstanbul'da 39 ilçede park ve bahçelerde yaşayanların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. 39 ilçeden biri olan Avcılar'da da denetimler aralıksız sürerken çalışmalara Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Döner, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız'ın yanı sıra polis ve zabıte ekipleri katıldı. Çalışmalardan önce açıklamalarda bulunan Kaymakam Burhan, "Vali Gül'ün talimatları doğrultusunda akşam 22.00'de bütün ilçelerimizde dışarıda kalan vatandaşlarımız varsa, onların tespit edilmesi soğuk kış gecelerinde yuva sıcaklığının sağlanması için alanda gözlem yapacağız."dedi. Dışarıda kalanların tespit edildikten sonra otellere alındığını belirten Burhan, aileleri olan kişilerine ailelerinin yanına gönderildiklerini ya da memleketlerine gönderilmelerine yardımcı olduklarını belirtti. Kaymakam Burhan, Emniyet Müdürü Döner ve diğer yetkililer açıklamaların ardından ilçedeki park ve bahçelerdeki denetim çalışmalarına katıldı.