İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, avro 50,4020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,1890 liradan alınan dolar, 43,1910 liradan satılıyor. 50,4000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,4020 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1840, avronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.
