İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3730 liradan, avro 51,0130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,3710 liradan alınan dolar, 43,3730 liradan satılıyor. 51,0110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0130 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,2880, avronun satış fiyatı ise 50,8610 lira olmuştu.
