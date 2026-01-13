İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1580 liradan, avro 50,3720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,1560 liradan alınan dolar, 43,1580 liradan satılıyor. 50,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3720 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1270, avronun satış fiyatı ise 50,4610 lira olmuştu.
