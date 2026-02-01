İstanbul\'da Fırtına Uyarısı

İSTANBUL Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.