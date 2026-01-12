İstanbul\'da Gece Kar Yağışı

İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı, Silivri ilçesinin Kadıköy ve Akören Mahalleleri, Çatalca ilçesinin İhsaniye ve Gümüşpınar Mahallelerinde etkili oldu. - İSTANBUL
