İstanbul'da Gizemli Işık Hüzmesi

24.11.2025 01:44
Küçükçekmece semalarında görülen ışık hüzmesi, göktaşı düştü iddialarına yol açtı.

Akşam saatlerinde Küçükçekmece semalarında görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi İstanbul'a göktaşı düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Küçükçekmece semalarında akşam saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri hayrete düşürdü.

GÖKTAŞI DÜŞTÜ İDDİASI

O anlar çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansırken, İstanbul'a göktaşı düştü iddiası gündeme geldi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Teknoloji, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

