İstanbul\'da Gizemli Işık Hüzmesi

Akşam saatlerinde Küçükçekmece semalarında görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi İstanbul'a göktaşı düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Küçükçekmece semalarında akşam saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri hayrete düşürdü.
O anlar çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansırken, İstanbul'a göktaşı düştü iddiası gündeme geldi.
