İstanbul'da Kar Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Kar Keyfi

İstanbul\'da Kar Keyfi
12.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde aileler ve çocuklarla eğlenceye dönüştü.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde, okulların tatil edilmesini fırsat bilen aileler ve çocuklar karın keyfini çıkardı. Seyirlik manzara ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kentte yeniden başlayan yağış, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor. Çamlıca Tepesi'nde okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkardı. Kimileri kardan adam yaparken, kimileri de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca'ya gelenler ise bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde dron ile görüntülendi.

'KARIN HEYECANINI YAŞIYORUZ'

Ailesiyle birlikte kar topu oynamaya gelen Latife Ayyıldız, "Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Valiye de teşekkür ediyoruz. Çocukları getirdik, karın heyecanını yaşıyoruz. Birkaç gün daha yağar diye ümit ediyoruz ama bu hali bile çok güzel" dedi. Kardeşleriyle Çamlıca Tepesi'ne gelen Ayşe Barutçuoğlu ise, "Kar yağması çok güzel, okulların tatil olması da güzel. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

'GEÇEN SENE YAĞMADI, BU SENE ÖZLEMİŞTİK'

Nerminan Ünal da, "Burada çok güzel yağıyor. İstanbul'un her tarafında böyle yağsa 'kış geldi' derdik. Geçen sene yağmadı, bu sene özlemiştik. Eşimle sabah yürüyüşü yapalım dedik. Hem yürüyüş yaptık hem de kar topu oynadık. Kardan adam yapmasını istedim, o da yaptı" dedi. Kardan adam yapan Yusuf Ünal ise, "Hastaneden geliyorduk, eşim Çamlıca Tepesi'ne çıkalım dedi. Biz de biraz kar görelim dedik. Eve girseydik tekrar çıkamazdık, kar bastırdı. Temiz hava aldık, ortalık sakindi, tadını çıkardık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:03:50. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.