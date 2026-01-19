İstanbul'da Kar Nedeniyle Taşıtlara Yol Yasaklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. Bir talimata kadar yasaklanmıştır."
