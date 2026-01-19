İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

İstanbul\'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi
19.01.2026 14:10
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, karla kaplandı. Çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni beyaza bürüdü. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ara sokaklarda kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini arttıran kar yağışının ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde karpostallık görüntüler ortaya çıktı. Seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi. Karla kaplanan yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve göl beyaz örtüyle bütünleşti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

'İSTANBULUMUZA DA KAR YAĞDI ÇOK ŞÜKÜR'

Zihni Ekici, "Bu sene İstanbulumuza da kar yağdı, çok şükür. Barajlarımızda suyumuz kalmamıştı. Şimdi tabi sularımız olacak. Susuz hiçbir şey olmaz. Ben aslen Elazığlıyım fakat 50 senedir burada yaşıyorum. Bu sene Elazığımızda da çok güzel bir kar var. Meşe ağaçlarımız, kayısı ağaçlarımız, badem ağaçlarımız hepsi kurumuştu. Perişandı hepsi su bekliyorlardı, kar bekliyordu, Rabbim verdi şükürler olsun, iyi oldu" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUM, İYİ Kİ TATİL OLMUŞ, İYİ Kİ KAR YAĞMIŞ'

Ayşe Nur, "Ben çok mutluyum. İyi ki tatil oldu da kar yağışı tatile denk geldi, çok da yağıyor. 1 kardan adam daha yapmıştık uzakta olduğu için getiremedik. Dayımlar erkenden kalkıp bunu yapmışlar. Çok mutluyum, iyi tatil olmuş, iyi ki kar yağmış" dedi. Kardan adam için yarım saat uğraştığını söyleyen Ata Deniz ise, kar yağdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 15 Temmuz, İstanbul, Esenler, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
