İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde etkili olan yağış sonrası yerleri kar örtüsü kapladı.
Kar yağışının aralıklarla Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde devam ettiği gözlendi.
Kar birikintisinin olduğu yerlerde vatandaşlar kartopu oynadı.
İBB'ye ait ekipler ile kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır beklediği görüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?