İstanbul\'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Okulların bugün tatil edildiği Sarıyer havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek noktalarında etkisini artırdı. Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer alan Sarıyer bugün havadan görüntülendi.