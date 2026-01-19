İstanbul\'da Kar Yağışı Temposu

İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

Alibeyköy İmar Yokuşu'nda bir İETT otobüsü yoldan inerken güçlük yaşadı. Kayan otobüs, elektrik direğine çarptı. Karla kaplanan yolda servis araçları da ilerleyemedi. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.