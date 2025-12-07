İstanbul'da Kuvvetli Yağışlar Etkili - Son Dakika
İstanbul'da Kuvvetli Yağışlar Etkili

07.12.2025 13:03
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.

Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerindeki tentelerin altına sığındı.

Anadolu Yakası'nda da etkisini sürdüren kuvvetli yağışın da etkisiyle oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı.

Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Çamlıca Kulesi'nin tepesi bu nedenle adeta görünmez hale geldi.

Bazı yollar ile iş yerlerini su bastı

Avcılar Deniz Köşkler'deki sahil yolunda su baskını nedeniyle rögarlar açılırken yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'deki Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Bu nedenle bir araç yolda kaldı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde su baskınının ardından araçlar güçlükle ilerledi.

Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.

İtfaiye ekipleri, bölgede biriken suyu tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Fatih'teki İBB Haliç Sanat Galerisi'nin zemin katını da su bastı.

Ekiplerin suyu tahliye çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

