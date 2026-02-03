İstanbul'da MLKP Operasyonu: 96 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da MLKP Operasyonu: 96 Gözaltı

03.02.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonunda 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 96 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik, 24 Şubat 2025'ten itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürerek MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulundu.

Ekipler gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk yapılanmaları içerisinde örgütün faaliyet yürüttüğünü, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiğini ortaya çıkardı.

Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 96 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da MLKP Operasyonu: 96 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:31:37. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da MLKP Operasyonu: 96 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.