İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil

11.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 12 Ocak 2026'da 1 gün süreyle tatil edildi.

İSTANBUL'da meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze' eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği açıkladı.

'ÇALIŞAN ANNELER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAKTIR'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malül Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:32:18. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.